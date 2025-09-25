В Оренбуржье с начала года сдано более 811 тыс. кв. метров жилья

Более 811,4 тыс. кв. м жилой площади введено в эксплуатацию по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Оренбургской области. Об этом сообщает правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Стабильной остается ситуация в секторе многоквартирного жилья. Сдано 170,4 тыс. кв. м жилой площади, что соответствует аналогичному показателю прошлого года»,— говорится в сообщении.

В Орске введена в эксплуатацию третья секция дома на улице Пацаева. Новый 12-этажный дом с 382 квартирами находится в микрорайоне с развитой инфраструктурой. В сентябре было сдано 95 квартир площадью более 4,1 тыс. кв. м. Завершить строительство объекта планируется до конца года.

На начало сентября в регионе выдано 363 разрешения на строительство более 1,2 млн кв. м многоквартирного жилья. Это на 16% больше, чем в 2024 году. В настоящее время возводится 328 домов общей площадью около 1 млн кв. м.

Георгий Портнов