69% ижевчан поддерживают увеличение пенсионных надбавок до размера МРОТ

69% ижевчан одобряют инициативу о повышении пенсионных надбавок до величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, следует из опроса сервиса SuperJob.

Из опрошенных 61% полностью поддерживают законопроект, 4% — частично, сосредоточив внимание на повышении выплат для старшего поколения или инвалидов. Против высказались 10% респондентов, аргументируя свою позицию возможным ростом инфляции. 21% затруднились с ответом.

Поддержка инициативы возрастает с увеличением возраста респондентов: 64% среди молодежи до 35 лет, 69% в возрасте от 35 до 45 лет и 74% среди граждан старше 45 лет.

Основные доводы в поддержку законопроекта включают «недостаточные пенсии» и «нехватку средств у пенсионеров». Оппоненты выражают опасения о реализации инициативы в текущих экономических условиях.