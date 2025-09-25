Удмуртский бизнес первым в России получит софинансирование от «Яндекс.Бизнеса»

Предприниматели в Удмуртии получат софинансирование рекламных кампаний в сервисе «Яндекс.Бизнес». Программа предусматривает различные условия для трех категорий участников. Размер софинансирования составит от 50 до 100%. Всего для коммерсантов распределено 1550 квот. Новая мера поддержки была представлена на деловом форуме «Сделано в Удмуртии» 19 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первая категория — действующие пользователи «Яндекс.Бизнеса» — получат софинансирование в размере 50% при вложениях от 10 до 50 тыс. руб. Для второй категории — владельцев кабинета без опыта — предусмотрено полное софинансирование (100%) при вложениях от 10 до 30 тыс. руб. Третья категория — новые пользователи — при вложении 5 тыс. руб. получат бонус 5 тыс. руб. (5+5), при вложении 6 тыс. руб. — 8 тыс. руб. (6+8).

Квоты распределены следующим образом: по 50 мест на первую и вторую категории; 500 мест для суммы 5+5, 1000 мест для суммы 6+8 в третьей категории. Программу софинансирования координирует Корпорация развития Удмуртии (КРУР).

«Такой механизм с этой площадкой реализован впервые в стране. Мы понимаем, что услуга будет пользоваться высоким спросом, поэтому в приоритетном порядке эту меру поддержки получат участники “Бизнес-акселератора Удмуртии”, таких компаний в республике почти 700»,— рассказал директор КРУР Эмиль Бикмеев.

«Яндекс.Бизнес» — площадка для автоматизированного размещения рекламы на основных сервисах «Яндекса», таких как «Поиск», «Карты» и «Дзен», а также внутри рекламной сети (РСЯ). Платформа была анонсирована в ноябре 2020 года в качестве инструмента, схожего по функционалу с «Яндекс.Директом».