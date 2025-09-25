Минпросвещения: школам выдали план действий при атаках БПЛА

Всем школам в России предоставили документы и алгоритмы действий при атаках БПЛА, заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. Он напомнил, что по всей стране дважды в год проходят учения, на которых в том числе отрабатывают, что делать при атаке дронов.

«Один из вопросов, которые отрабатываются, — поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов»,— рассказал «РИА Новости» господин Бугаев.

В мае 2024 года во всех регионах страны прошли учения по действиям при террористической угрозе. В них участвовали школы, колледжи и летние лагеря. В ходе учений проверяли системы оповещения и отрабатывали взаимодействие с антитеррористическими службами. Отдельные учения также проводят школы в регионах — в частности, в августе прошлого года они прошли в Казани.