В Самаре и Ульяновске начался отопительный сезон

Подача отопления в соцобъекты Самары и Ульяновска началась в четверг, 25 сентября. Об этом сообщают главы городов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тепло подается в школы, детские сады и медицинские учреждения. Подключение проводится по заявкам руководителей организаций. В ближайшее время начнется подача тепла в жилые дома по установленному графику.

Полный цикл подключения в соцучреждениях составит от пяти до семи дней после подачи заявки. В Ульяновске руководители подали около 150 заявок. Уже отапливаются хоспис, тубдиспансер и три корпуса Центральной клинической медсанчасти.

В многоквартирных домах срок подключения зависит от работы обслуживающих организаций. Обычно он составляет около недели.

Георгий Портнов