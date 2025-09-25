Делегация из Республики Беларусь и ГК «Титан» обсудили развитие стратегического партнерства

23-24 сентября Омскую область посетила делегация Республики Беларусь во главе с председателем Минского облисполкома Алексеем Кушнаренко. В рамках визита состоялась рабочая встреча с руководством ГК «Титан». Основное внимание было уделено вопросам расширения промышленной кооперации и укрепления долгосрочного торгово-экономического взаимодействия между регионами.

По итогам 2024 года взаимный товарооборот между ГК «Титан» и белорусскими компаниями увеличился в 2 раза. В первом полугодии 2025 года он превысил 44 тысячи тонн продукции на сумму более 2,5 млрд рублей. Основу стабильного роста формирует взаимодополняемость производственных цепочек.

Сотрудничество развивается и в новых сегментах. Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») расширяет экспорт БОПЭТ пленок для белорусских производителей упаковки с прогнозом увеличения поставок на 30% в 2026 году. Поставки ПЭТ-гранул со стороны «Могилевхимволокно» обеспечивают стабильное производство на заводе. Кроме того, «Титан-СМ» расширяет присутствие на белорусском рынке со специальными смазочными материалами и охлаждающими жидкостями, предлагая промышленным предприятиям широкий ассортимент продукции.

Особое внимание уделялось перспективам дальнейшего сотрудничества. Совместно с белорусскими компаниями рассматривается возможность расширения стратегического партнерства.

Приоритетом ГК «Титан» остается построение долгосрочных и надежных партнерских отношений, в том числе и с белорусскими научными и исследовательскими центрами, а также углубление технологического обмена, совместных разработок и создание современных производств.

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Сотрудничество с Республикой Беларусь является стратегически важным направлением для компании. Мы видим большой потенциал в развитии партнерства и укреплении промышленной кооперации. Наше сотрудничество позволит осваивать и запускать проекты по множеству направлений промышленности. Разработка инновационных технологий обеспечит кооперацию не только на промышленной основе, но и на научно-конструкторской. Мы можем предложить коллегам совместно реализовывать проекты по выпуску продукции нового поколения, созданной специально под нужды производителей».

