В Челябинскую область запретили ввоз 44 тонн лука из Казахстана

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» совместно с пограничниками и таможенниками запретили ввоз 44 т репчатого лука, сообщает пресс-служба ведомства.

Машины с 22 т растительного груза каждая следовали из Жамбылской области Республики Казахстан в Омскую область. При проверке обнаружили, что маркировка на упаковках с продукцией есть только на видимой части, в глубине кузова мешки с луком маркировки не имеют. Водителей привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции). Автомобили вернули на территорию Казахстана.

Виталина Ярховска