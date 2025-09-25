Пермский моторный завод увеличил уставный капитал в 2,2 раза

АО «ОДК — Пермские моторы» увеличило уставный капитал на 120%. Доля АО «ОДК» в уставном капитале компании выросла с 2,9 млрд до 6,4 млрд руб. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 24 сентября, по данным «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Финпоказатели АО не раскрываются с 2018 года.