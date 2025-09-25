На сессии заксобрания Новосибирской области избрали спикера и сенатора

Председателем законодательного собрания Новосибирской области восьмого созыва единогласно избран Андрей Шимкив («Единая Россия»). Решение принято 25 сентября на первой сессии регионального парламента. Господин Шимкив также возглавлял заксобрание в предыдущих двух созывах.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Шимкив

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Обещаю честную, профессиональную работу с полной отдачей сил. Служил, служу и буду служить областному парламенту и родной области»,— заявил вновь избранный спикер.

Также на сессии заместителями председателя заксобрания избраны Вениамин Пак («Единая Россия»), Владимир Карпов (КПРФ), Ирина Диденко («Единая Россия»), Майис Мамедов («Единая Россия») и Роман Яковлев (КПРФ). Все поддержаны единогласно.

Сенатором от заксобрания региона вновь избран Александр Карелин («Единая Россия»). Представляя кандидатуру сенатора, Андрей Шимкив охарактеризовал господина Карелина как «человека-легенду, который [в Совете Федерации] защищал не только интересы Новосибирской области, но и всей страны».

В состав областного парламента восьмого созыва избрано 76 депутатов. 51 депутат представляет «Единую Россию», 10 депутатов — КПРФ, по четыре депутата — ЛДПР, «Новых людей» и партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», два депутата — Партию пенсионеров и один независимый депутат.

Михаил Кичанов