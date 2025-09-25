Экопромбанк добивается банкротства бывшего председателя правления

АО «АКБ “Экопромбанк”» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать несостоятельным Андрея Туева. До отзыва лицензии кредитной организации и вступления ее в процедуру банкротства он был председателем правления банка. Как следует из карточки дела, сумма требований к господину Туеву составляет свыше 319,5 млн руб. Дата рассмотрения обоснованности заявления пока не назначена.

Андрей Туев

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми Андрей Туев

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми

В начале года суд удовлетворил требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании указанной суммы с господина Туева, бывшего зампреда правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова солидарно. Речь идет об ущербе по уголовному делу о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. В 2022 году Андрей Туев был приговорен за это к семи годам лишения свободы, в прошлом году суд освободил его условно-досрочно.

Лицензия у Экопромбанка была отозвана 18 августа 2014 года, после чего кредитная организация была признана банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка превышали 6,3 млрд руб. Функции конкурсного управляющего должника возложены на АСВ. Знакомые с ситуацией собеседники называют заявление о несостоятельности обычной практикой.