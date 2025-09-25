В Прикамье выросли цены на бензин

Цена на автомобильный бензин в Пермском крае за неделю с 16 по 22 сентября увеличилась до 62,13 руб. за литр. Рост составил 52 коп. Это следует из данных Росстата.

Цена АИ-92 выросла на 69 коп., до 59,25 руб. за литр, АИ-95 подорожал на 39 коп., до 64,09 руб. за литр, АИ-98 — на 9 коп., до 86,36 руб. за литр. Цена за литр дизельного топлива выросла до 72,34 руб., на 32 коп.

По средней цене на бензин в Приволжском Федеральном округе Пермский край занимает восьмое место. Самые высокие цены — в Саратовской области, там средняя цена литра составляет 63,49 руб. Прикамье занимает первое место по стоимости дизельного топлива.

С 16 по 22 сентября изменение цен на бензин зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. Больше всего цены выросли в Тульской (+2,6%) и Кировской (+2,3%) областях.