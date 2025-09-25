ФАС выявила нарушения в работе красноярского дистрибьютора сети «Светофор»

ФАС вновь выявила нарушения закона о торговле со стороны ООО «ЕнисейЛогистика», которое является дистрибьютором сети «Светофор» в Красноярском крае. К рассмотрению дела было привлечено более 50 производителей и поставщиков товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Антимонопольным органом установлено, что логистическая компания заключала с рядом поставщиков договоры поставки продуктов питания, по условиям которых оплата производится только после их продажи. При этом, согласно действующего законодательства, предельный срок оплаты для продовольственных товаров установлен не более чем в 40 дней.

Уточняется, что что по некоторым договорам оплата производилась спустя несколько месяцев. По данным ФАС, комбинат по производству майонеза из Татарстана получил плату за продукцию только через восемь месяцев, производитель кильки из Калининграда — через девять месяцев, поставщик лапши из Новосибирской области — через год.

ФАС рассматривает вопрос о привлечении компании «ЕнисейЛогистика» к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.42 КоАП РФ (нарушение установленных требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров). В ноябре 2024 года ФАС уже проводило проверку в отношении компании из-за нарушения правил торговли (ч. 13 ст. 9 «Закона о торговле»).

Александра Стрелкова