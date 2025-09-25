Напавшего с ножом на сотрудниц иркутской больницы требуют отправить на лечение

Прокуратура утвердила постановление о принудительном направлении мужчины, напавшего на сотрудниц иркутской горбольницы, на медицинское лечение. Уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд Иркутска. Фигуранту дела вменяют в вину покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 3 июля 2025 года. Злоумышленник, вооружившись дома двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками, прибыл в здание поликлиники, где напал на заместителя главврача и секретаря. Женщины получили несколько ударов ножом в область головы и шеи. Пострадавшие были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Нападение житель Иркутска совершил на почве личной неприязни, вызванной «ненадлежащим осуществлением служебной деятельности».

Александра Стрелкова