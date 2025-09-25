Определен подрядчик для строительства турбазы в парке «Ергаки» за 275 млн рублей

Победителем конкурса на право строительства информационного центра туристической базы на территории природного парка краевого значения «Ергаки» признано красноярское ООО ПСК «Барс». Всего на участие в закупке поступили две заявки, признанные соответствующими требованиям конкурса. Победитель предложил выполнить работы за 275,3 млн руб. при начальной стоимости в 279,5 млн руб.

Как указано в техническом задании, подрядчику предстоит построить двухэтажный комплекс круглогодичного формата площадью более 1,2 тыс. кв. м, в котором разместятся детская игровая комната, кабинет участкового, медицинский кабинет, столовая, постирочная. Работы по контракту должны быть завершены до 30 ноября 2026 года. Источником финансирования является региональный бюджет.

ООО «Барс» зарегистрировано в Красноярске в 2013 году, основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Единственный владелец компании – Дмитрий Коваленок. Согласно данным Rusprofile, выручка компании по итогам 2024 года достигла 416 руб., прибыль составила 10 млн руб. С предприятием заключено 10 госконтрактов на общую сумму 311 млн руб.

Лолита Белова