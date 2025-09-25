Мандат Олега Нилова может перейти племяннице главы СЗРП Миронова

Освободившийся мандат депутата Госдумы, первого замглавы фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Олега Нилова может получить председатель совета петербургского реготделения партии и племянница главы СРЗП Сергея Миронова Надежда Тихонова. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в партии, сама госпожа Тихонова не прокомментировала возможное получение мандата.

Официально изданию в партии сообщили, что решение о передаче мандата «будет принято в октябре после региональной недели депутатов Госдумы».

В июле этого года СРЗП предложила кандидатуру депутата Олега Нилова на пост аудитора Счетной палаты (СП). 19 сентября президент России Владимир Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты, в том числе Олега Нилова. Он сменит действующего аудитора СП Андрея Перчяна, делегированного эсерами в 2013 году.

Влад Никифоров