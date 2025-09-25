Более сотни жителей Гонконга пострадали от мощного тайфуна «Рагаса»

Более 100 человек были ранены в Гонконге в результате урагана «Рагаса», сообщает агентство Reuters. Ранее власти ввели в административном районе наивысший уровень опасности тайфуна на большую часть территории.

В четверг в Гонконге сохраняется второй по силе уровень предупреждения тайфуна. Сегодня утром аэропорт Гонконга возобновил полеты после 36-часовой приостановки. Заработали предприятия, транспортные службы и некоторые школы. Городские службы очищают улицы от упавших деревьев.

По данным Гонконгской обсерватории, «Рагаса» самый мощный тайфун в районе Южно-Китайского моря с начала года и второй по силе как минимум с 1950 года, когда начались наблюдения. В топ-3 с ним входят тайфуны «Саола» (2023 год) и «Яги» (2024 год).

Эрнест Филипповский