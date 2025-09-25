Трамп может посетить Японию в октябре для встречи с преемником премьер-министра

Правительства Японии и США координируют вероятный визит американского президента Дональда Трампа в Токио, сообщает Kyodo со ссылкой на официального представителя правительства Японии. По замыслу визит должен предшествовать саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее в конце октября, который намерен посетить Дональд Трамп.

Если визит состоится, это будет первое посещение Японии с начала второго срока полномочий Дональда Трампа. Последний такой визит состоялся в июне 2019 года, когда в Осаке проходил саммит G20. Ожидается, что последует первая встреча с преемником премьер-министра Сигэру Исибы (в начале сентября он подал в отставку). В повестке обсуждения могут оказаться такие темы, как укрепление альянса и характер инвестиций в США, говорится в сообщении агентства.

Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее 31 октября и 1 ноября. Известно, что американский президент планирует встретиться там с председателем КНР Си Цзиньпином.

Эрнест Филипповский