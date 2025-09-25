Чиновник минприроды Приамурья подозревается во взятке в 700 тыс. рублей

В Амурской области первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела инвестиционных программ областного министерства природных ресурсов. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает ведомство.

По данным следствия, в период с сентября 2023 года по апрель 2025 года чиновник лично получил от предпринимателя в сфере строительства взятку в общей сумме 700 тыс. руб. За эти деньги он обязался обеспечить ряд решений регионального минприроды по приемке выполненных работ и их своевременной оплате.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Амурской области.

На сайте министерства природных ресурсов Приамурья указано, что руководителем отдела инвестиционных программ является Сергей Яковенко. В ведомстве сообщили, что до конца недели он находится в отпуске.

Анна Яшина, Благовещенск