В разведке Ирана заявили о получении секретных ядерных документов Израиля

Иранская разведка получила большое количество секретных документов Израиля, включая материалы, касающиеся ядерных и военных разработок. Об этом заявил министр информации Ирана Сейед Исмаил Хатиб.

По словам министра, в распоряжении Тегерана оказались миллионы страниц данных о проектах в сфере вооружений, ядерных исследованиях и совместных программах с США и европейскими странами. Кроме того, разведка получила имена, должности и контакты 189 израильских специалистов, связанных с оборонными предприятиями.

Господин Хатиб утверждает, что секретные данные были получены путем проникновения на ядерные объекты, а также от сотрудников военных учреждений и рядовых граждан.

12-дневная война между Ираном и Израилем началась 12 июня 2025 года после израильских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран ответил ракетными бомбардировками. 22 июля в конфликт вмешались США, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам. 24 июня стороны достигли соглашения о прекращении огня.