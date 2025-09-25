Си Цзиньпин: неископаемое топливо в энергетике КНР к 2035 году превысит 30%

Потребление энергии за счет неископаемых источников в Китае превысит 30% от общего показателя к 2035 году, объявил глава КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам конференции ООН высокого уровня по вопросам борьбы с климатическими изменениями. Также, с его слов, к этому сроку китайская экономика сократит выбросы парниковых газов на 7—10% по сравнению с пиковым уровнем.

По расчетам китайских властей, совокупная установленная мощность ветровой и солнечной энергии в стране в шесть раз превысит уровень 2020 года и достигнет 3,6 млрд кВт. Объем лесфонда превысит 24 млрд куб. м. В структуре продаж автомобилей будут превалировать двигатели на альтернативных источниках. Рынок торговли квотами на выбросы углерода будет охватывать все отрасли с высоким уровнем загрязнения.

«Эти цели отражают максимальные усилия КНР по выполнению требований Парижского соглашения. КНР обладает как решимостью, так и уверенностью в выполнении своих обязательств»,— заверил глава государства (цитата по ТАСС).

Си Цзиньпин также призвал развитые страны мира к выполнению своих обязательств по сокращению выбросов и оказанию помощи развивающимся странам. Несмотря на то, что «некоторые страны идут против течения», международное сообщество «должно придерживаться правильного курса», подчеркнул он.

Эрнест Филипповский