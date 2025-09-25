В Петропавловске-Камчатском женщина госпитализирована после нападения медведя

В жилом массиве в Петропавловске-Камчатском застрелен медведь, напавший на женщину. Пострадавшая госпитализирована. Охотоведы отстрелили хищника на спортивной площадке школы.

Как сообщают местные СМИ, сначала медведь напал на мужчину на паркоаке на улице Озерной. Водитель успел сесть в машину, а зверь убежал. Затем хищник пробежал к близлежащей школе, где напал на женщину.

Как сообщили «Ъ» в краевом Минздраве, горожанка после нападения медведя выжила. Она госпитализирована в реанимационное отделение краевой больницы со скальпированными ранами и повреждениями кисти руки. Медицинская помощь также была оказана подростку, который, увидев медведя, побежал и, споткнувшись, упал. Контакта с медведем школьник избежал. У шестиклассника ссадины на руках и ногах.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский