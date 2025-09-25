Путин поручил организовать обучение российских чиновников во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин распорядился организовать в 2025 году обучение российских госслужащих во Вьетнаме. Оператором программы станет Президентская академия (РАНХиГС), сообщает ТАСС.

РАНХиГС будет работать с вьетнамскими вузами над составлением учебных планов и возьмет на себя все расходы, включая оплату преподавателей, перелет и проживание.

Отбирать чиновников для программы будет Минтруд совместно с другими ведомствами. Списки участников должны быть утверждены Администрацией президента и Аппаратом правительства.

После возвращения госслужащих РАНХиГС представит предложения по применению вьетнамского опыта госуправления в России. Контракт на обучение должен быть завершен до конца 2025 года.