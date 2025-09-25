Трамп потребовал расследовать «три зловещих события», произошедших с ним в ООН

Президент США Дональд Трамп потребовал расследовать «три зловещих события», которые произошли с ним на сессии Генассамблеи ООН. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В своей публикации господин Трамп рассказал о трех случаях — поездке на эскалаторе, неработающем телесуфлере и отключенный микрофон во время речи.

По его словам, эскалатор, следующий в главный разговорный зал в штаб-квартире ООН внезапно остановился, из-за чего господин Трамп и его жена Мелания рисковали «упасть на острые края стальных ступеней». Телесуфлер и микрофон, по мнению президента США, также были намеренно отключены во время его выступления.

«Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им следует стыдиться себя. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю, и я требую немедленного расследования»,— написал он.