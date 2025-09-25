Лавров выступил за прекращение экономической «блокады» Кубы со стороны США

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом подтвердил, что РФ выступает за немедленное прекращение «торгово-экономической и финансовой блокады» Кубы со стороны США. Об этом он сообщил на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, господин Лавров также заявил о необходимости исключить Кубу из американского списка стран — спонсоров терроризма.

Министры провели переговоры в «доверительном, конструктивном ключе», подчеркнув стремление поддерживать диалог и углублять сотрудничество в торгово-экономической сфере, добавили в МИД.