В РХТУ имени Д. И. Менделеева назначили нового ректора

Ректором Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева назначен доктор химических наук, профессор Сергей Филатов. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

Сергей Филатов — выпускник РХТУ 2004 года по специальности «Химическая технология высокомолекулярных соединений». Он имеет более 20 лет опыта в сфере образования и прошел путь от ассистента до проректора. Господин Филатов также стал автором 116 научных трудов в области химии и технологии высокомолекулярных соединений.