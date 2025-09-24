Эрдоган намерен продвигать процесс по украинскому конфликту в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, что планирует продвигать стамбульский процесс по разрешению конфликта на Украине. Главы государств провели переговоры на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Наш президент заявил, что Турция прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной и о своем желании продвигать переговоры в Стамбуле с ориентиром на результат»,— отметили в канцелярии господина Эрдогана (цитата по ТАСС).

Турецкий президент также поздравил господина Макрона с признанием государственности Палестины. Он отметил, что такой шаг поможет усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Политики также обсудили вопросы двусторонних отношений. Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ценности диалога двух стран для развития торговли, энергетики и оборонной промышленности.