Стубб предложил увеличить число постоянных членов Совета безопасности ООН

Президент Финляндии предложил включить в Совет безопасности ООН страны Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом он заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки... Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН»,— сказал господин Стубб (цитата по «РИА Новости»).

Президент Финляндии не единственный, кто выступает за расширение состава Совбеза. В августе президент Владимир Путин также заявлял о стремлении России и Китая реформировать ООН: включить в Совет страны из этих трех регионов. Это придаст органу более демократический характер и поможет восстановить ее авторитет, заявлял господин Путин.