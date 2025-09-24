Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии Сийярто в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая. Переговоры проходят на 80-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Встречу господин Сийярто анонсировал сегодня в эфире венгерского телеканала ATV. Он отметил, что планирует обсудить с российским коллегой конфликт на Украине.

На Генассамблее ООН Сергей Лавров уже встретился с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом и президентом МККК Мирьяной Сполярич. Господин Лавров обсудил украинский конфликт с господином Рубио и сообщил о готовности России координировать действия по его решению с США.