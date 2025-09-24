В Черноземье 25 сентября будет прохладно, от +2°С до +15°С

В четверг, 25 сентября, в регионах Черноземья прогнозируется преимущественно облачная и сухая погода. Температура будет варьироваться от +2°С до +15°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается переменная облачность при +7°С, днем 25 сентября — малооблачная погода при +15°С.

В Воронеже ночью будет дождливо, температура составит +7°С. Днем прогнозируется облачность с прояснениями, воздух прогреется до +14°С.

В Курске ожидается сухая погода: от +5°С ночью до +13°С днем.

В Липецке ночью будут осадки при +2°С, днем — без дождя, +12°С.

В Орле в течение суток прогнозируется облачность при температуре от +3°С ночью до +13°С днем.

В Тамбове ночью дождь — до +3°С. Днем — до +13°С.

Анна Швечикова