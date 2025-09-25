Лед, пламя, боди-арт

Премьера украшений Ice Cube Haute Joaillerie прошла в Нью-Йорке. Лучшего места, чем Большое Яблоко невозможно вообразить. Архитектурный ландшафт мегаполиса с его острыми углами, четкими силуэтами, зеркальными небоскребами, стал идеальным фоном для эстетики Ice Cube. Усилиями Каролины Шойфеле элегантный минимализм впервые воплотился в украшениях Chopard из золотых кубиков с бриллиантами в 1999 году. Спустя многие годы лаконичный незатейливый дизайн из повторяющихся модулей кубической формы стал полем для творческих экспериментов совместно со знаменитостями. Рианна заменила «вафельное» розовое золото на керамику сочного зеленого оттенка Jungle. Оскароносная Марион Котийяр составила из драгоценных «ледяных кубиков» кольцо c парой ободков и крупным бриллиантом между ними и клипсы-колечки на ушную раковину.

«Ice Cube всегда олицетворял чистоту и точность,— говорит Каролина Шойфеле, сопрезидент и креативный директор ювелирного подразделения Chopard.— Но теперь мы пошли дальше — в объем, движение и экспрессию. Я хотела, чтобы изделия были носимыми, но неожиданными, словно современный боди-арт».

Каролина Шойфеле (в центре) в окружении моделей на презентации коллекции Ice Cube Haute Joaillerie Collection Фото: Chopard Модель в ожерелье из коллекции Ice Cube Haute Joaillerie Collection Фото: Chopard

В версии high jewellery кубиков стало больше, впрочем, как и бриллиантов. Прежде браслеты и кольца Ice Cube напоминали теннисные украшения: были плоскими, однорядными, с редкими сверкающими вкраплениями. Теперь архитектура и геометрия на порядок усложнились. В украшениях минимум два, а то и три ряда кубиков из этического золота. Кубики из белого металла полностью покрыты бесцветными бриллиантами, в «розовой» версии более половины граней сверкает полированным золотом. Широкий браслет-манжета из шести рядов напоминает неровную брусчатку: кубические элементы расположены на разной высоте, при этом вся конструкция абсолютно подвижна.

Флагманским украшением коллекции можно считать модульное ожерелье-трансформер. Девять дорожек «ледяных кубиков», каждая со своим индивидуальным ритмом бриллиантов, скреплены по три, но составлены они таким образом, что вместе образуют гибкий драгоценный воротник, идеально повторяющий контур шеи. Его можно «облегчить» до шести и даже до трех рядов.

Строгая геометрия коллекции подсказала использование огранки «ашер», придуманной голландским мастером Джозефом Ашером в 1920-е годы, период расцвета стиля ар-деко. В Ice Cube Haute Joaillerie входят длинные архитектурные серьги с парой бриллиантовых «ашеров» и кольцо с расположенным по диагонали центральным 3-каратным алмазом огранки «ашер».

Остается только добавить, что Chopard по-прежнему привержен принципам устойчивого развития, поэтому все изделия изготовлены из 18-каратного этичного золота, добытого ответственным путем.

Нина Спиридонова