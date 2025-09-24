Глава МИД Сербии встретится с Лавровым 24 сентября

Глава МИД Сербии Марко Джурич сообщил, что встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым позднее 24 сентября на 80-й Генассамблее ООН. В ответе на вопрос «РИА Новости» он добавил, что ожидает «хорошие переговоры».

Глава МИД Сербии Марко Джурич и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Последние переговоры Сергея Лаврова и Марко Джурича состоялись 17 февраля в Москве. Это была их первая встреча после вступления господина Джурича в должность. Политики обсуждали совместные инициативы, торгово-экономическое сотрудничество, региональную и европейскую повестки.