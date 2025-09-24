В Белгородской области осудили за «слив» данных о тендерах ОПК

Россиянку приговорили к штрафу 45-летнюю женщину по делу о разглашении коммерческой тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ), связанной с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) в Белгородской области. Сумма взыскания не уточняется. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по региону.

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 годы фигурант, исполнявшая должностные обязанности, связанные с организацией и проведением тендеров, систематически передавала третьим лицам сведения о ходе торгов и их результатах до официальной публикации. Эти данные являлись коммерческой тайной, их разглашение нанесло значительный материальный ущерб экономическим интересам и деловой репутации предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

С учетом полного признания вины, возмещения причиненного ущерба и сотрудничества со следствием ей было назначено наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Анна Швечикова