Что такое «Метрострой» и «Метропаркинг»

ОАО «Метрострой» ведет свою историю от созданного 21 января 1941 года в Ленинграде предприятия «Строительство №5 Народного комиссариата путей сообщения СССР». В 1946 году преобразовано в «Ленметрострой». 13 января 1993 года после приватизации стало акционерным обществом «Метрострой». До своего банкротства компания была основным подрядчиком строительства 72 станций метро Ленинграда и Санкт-Петербурга. Также занималась возведением комплекса защитных сооружений в Финском заливе, проектом подземной части второй сцены Мариинского театра, строительством тоннеля под Сайменским каналом для «Северного потока», постройкой градирни и здания реактора энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2. В компании работало около 3 тыс. человек.

В декабре 2018 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что «Метрострой» должен различным организациям 23 млрд руб. Выручка компании в 2020 году составила 10,4 млрд руб., чистый убыток — 4,8 млрд руб. В августе 2021 года по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти «Метрострой» был признан банкротом. Бывший гендиректор и совладелец «Метростроя» Николай Александров стал фигурантом двух уголовных дел о растрате — при строительстве Фрунзенского радиуса и бизнес-центра на Левашовском проспекте. Большая часть производственных площадок «Метростроя» была передана новому предприятию «Метрострой Северной Столицы», созданному правительством города и группой ВТБ.

ООО «Метропаркинг» зарегистрировано в 2010 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2024 году составила 134,8 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Число сотрудников — 11 человек. Гендиректор — Игорь Аткишкин. В июле 2024 года конкурсный управляющий «Метростроя» Алексей Кузнецов подал иск к ООО «Метропаркинг» с требованием возместить убытки в размере 5,09 млрд руб. «в связи с извлечением дохода от аренды объектов недвижимости, возвращенных в конкурсную массу должника». Речь шла о бизнес-центре «Левашовский, 11» площадью 37,2 тыс. кв. м, который ранее решением суда был передан «Метропаркингом» в собственность «Метрострою».