На Комсомольском мосту начали укладывать асфальт

В Ярославле на Комсомольском мосту началась укладка асфальта. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Ранее подрядчик ООО «СК Олимп-Строй» снял старый асфальт, удалил разрушенный и уложил новый слой гидроизоляции, а теперь приступил к следующему этапу работ — сначала был уложен нижний слой, сейчас ведутся работы по верхнему слою. Параллельно идет устройство новых дождеприемных решеток.

«После проверки качества верхнего слоя дорожного полотна продолжится работа вдоль деформационного шва. На этом участке планируется использовать специальный полимерный бетон, чтобы уменьшить стираемость и не допускать образования ям. Завершающим этапом восстановления моста станет нанесение дорожной разметки»,— говорится в сообщении мэрии.

Работы идут в соответствии с графиком. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ремонт должен завершиться 1 ноября 2025 года. Стоимость контракта составляет 23,6 млн руб.

Комсомольский мост после реконструкции стоимостью 640 млн руб. был открыт в июле 2018 года. В 2020 году на мосту провалился асфальт на пешеходной части. В ходе карточного ремонта в 2025 году на объекте выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции, с 25 июня мост закрыт для проезда.

Алла Чижова