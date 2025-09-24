Космические силы США изучают альтернативы дозаправке спутников на орбите

На фоне успехов конкурентов США в космосе Пентагон ищет способ обеспечить себе свободу маневра спутниковой группировки на орбите. В настоящее время командование анализирует возможные пути решения этой задачи. Об этом заявил генерал-майор космических сил Соединенных Штатов Деннис Байтвуд, сообщает журнал Air & Space Forces Magazine.

Ключевой проблемой, которая обсуждалась в ходе конференции Air, Space & Cyber в центре Гейлорд, штат Мэриленд, стал выбор будущей военной стратегии для США в космосе. Первый вариант — развитие технологий дозаправки, которые уже разрабатывают и тестируют американские военно-промышленные компании. Другой, более простой путь — использование многоразовых ракет компании SpaceX для быстрой и дешевой замены отработавших спутников, что может быть выгоднее, чем их обслуживание.

Основная проблема, по словам генерала Байтвуда, состоит в невозможности дозаправки находящихся на геосинхронной орбите американских военных спутников-разведчиков из-за их конструкции. Разработка новых моделей таких аппаратов только начинается, и решение об их оснащении заправочными узлами еще не принято. Как предупредили представители промышленности, если выбор будет сделан в пользу дозаправки, то действовать в этом направлении необходимо уже сейчас. На создание нового космического аппарата с соответствующей системой может уйти от трех до пяти лет, что заставляет Пентагон ускорить принятие решения.

Дмитрий Сотак