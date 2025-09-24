Рубио на встрече с Лавровым призвал РФ принять меры для урегулирования на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым отметил необходимость урегулирования российско-украинского конфликта. В Госдепе сообщили, что господин Рубио призвал Москву принять для этого меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Jeremiah / Pool / Reuters Фото: Stefan Jeremiah / Pool / Reuters

«Госсекретарь повторил призыв президента (США Дональда.— “Ъ”) Трампа к прекращению (конфликта.— “Ъ”) и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта»,— отметили в американском ведомстве.

Марко Рубио и Сергей Лавров встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беседа прошла в закрытом формате и длилась около часа. В последний раз политики встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года. Одной из центральных тем обсуждения было урегулирование российско-украинского конфликта.