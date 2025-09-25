Промышленность выезжает на обработке и инерции

По данным Росстата, очищенным от сезонных и календарных эффектов, в августе рост промышленного производства в РФ составил 0,7% после «просадки» на 0,6% в июле. За январь—август промпроизводство увеличилось на 0,8%. В отраслевом разрезе основные плюсы в общий результат вносила обрабатывающая промышленность (рост на 2,4% год к году после 1,5% в июле и на 3,2% с начала года) за счет секторов со значительным весом ОПК — в том числе производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д., рост на 62,2%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 21,2%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (на 12%). Из ориентированной на «гражданский» рынок промышленности росло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (на 16%). Снижались же входящие в обработку производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 28,8%, мебели — на 12,7%, прочих готовых изделий — на 12,6%, кожи и изделий из кожи — на 12,2%. Снижался выпуск прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалов) — на 10,4%, резиновых и пластмассовых изделий — на 10,2%, одежды — на 9,1%. В металлургии выпуск сократился на 8,4%, в химпроме — на 4,1%.

Остальные крупные отрасли также демонстрировали спад выпуска: так, в добывающем секторе — на 2,5% (в том числе в производстве кокса и нефтепродуктов — на 6,3%, в добыче угля — на 5,4%) после нулевой динамики в июле (за январь—август снижение в добыче составило 2,4%). В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в августе было зафиксировано снижение на 0,2% после сокращения на 0,6% в июле (за январь—август — падение на 2,2%). В водоснабжении, водоотведении и обращении с отходами производство в августе сжалось на 5,6% после уменьшения на 5,5% в июле (за январь—август — минус 3,9%).

Картину дополняет и опубликованная вчера Росстатом оценка сальдированной прибыли компаний — за январь—июль ее снижение замедлилось до 8,2% в годовом выражении после снижения на 8,4% за полугодие и на 9,7% в январе—мае, что, отметим, по тренду соответствует динамике выпуска. В 2024 году к середине года прибыли также снижались в годовом выражении, но мягче и в статистике проявились лишь летом (сальдо за полгода сократилось тогда на 5,8%).

