«Молот» одержал четвертую победу подряд

В первом матче домашней серии пермский «Молот» встретился с соседом по турнирной таблицу тульским клубом АКМ. Основное время матча завершилось вничью – 3:3. В первом периоде в составе хозяев отличился Павел Щербаков. Во втором дублем отличился Владимир Михасенок. Третий период прошел без заброшенных шайб, а в серии буллитов успешнее оказались пермские хоккеисты, реализовавшие две из четырех попыток, в то время как туляки ни разу не переиграли голкипера «Молота» Егора Горшкова.

Таким образом подопечные Альберта Мальгина одержали четвертую победу подряд в чемпионате ВХЛ и догнали АКМ по очкам – обе команды имеют по 12 баллов и делят пятое место.