«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Краснодарском крае

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вынужденно корректирует расписание отправления и прибытия самолетов в аэропорты Геленджика, Сочи и Краснодара. В Telegram-канале авиакомпании отметили, что изменения в расписании связаны с ограничениями воздушного пространства Краснодарского края.

В пресс-релизе сообщили, что часть рейсов, направлявшихся в Сочи, вернули в аэропорт вылета или перенаправили на запасные аэропорты. Часть рейсов пришлось отменить из-за задержки. Пассажиров призвали следить за расписанием через онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании.

Сегодня временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара в 12:48 мск. Их сняли около 18:00 мск. За это время отменили три рейса, один перенаправили на запасной аэродром в Минеральные Воды. Аэропорт в Геленджике не работал около семи часов, на запасные аэродромы отправили четыре самолета. Ограничения в аэропорту Сочи ввели с 16:21 мск до 17:05 мск.