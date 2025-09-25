Татарчук Владимир Валентинович

Финансист и инвестор, основатель компании Proxima Capital Group. Начинал карьеру инвестбанкира в Альфа-банке. С 2005 по 2010 год возглавлял блок «Корпоративный банк» и был соруководителем блока «Корпоративно-инвестиционный банк» в должности заместителя председателя правления. В 2010 году перешел в банк ВТБ на пост заместителя председателя правления. В 2011 году вернулся в Альфа-банк первым заместителем председателя правления, курирующим корпоративный и инвестиционный блок, а также региональное развитие и трансакционный бизнес. В этот период банк реализовал ряд знаковых сделок, включая приобретение компании ТНК и консолидацию нефтяных активов на ее основе. В интересах «Альфа-групп» был инициатором выкупа контрольного пакета компании «Боржоми».