Ярославский «Шинник» обыграл «Череповец» в Кубке России

Ярославский ФК «Шинник» в матче четвертого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России обыграл «Череповец» со счетом 4:1. Игра проходила в Череповце на стадионе «Металлург».

Фото: ФК «Шинник»

В составе «Шинника» отличились Илья Стефанович (дубль), Илья Прохоров и Тимофей Шипунов. «Череповец» ответил одним голом — он на счету Максима Андреева.

В пятом раунде ярославский клуб сыграет с победителем матча «Волгарь» — «Нефтехимик». Встречи этого раунда запланированы на 14-16 октября.

Алла Чижова