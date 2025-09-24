Силы ПВО сбили за шесть часов 25 беспилотников над регионами России

Российские силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА между 12:00 и 18:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаке подверглись семь регионов России: Белгородская, Курская, Рязанская, Калужская, Брянская области, а также Краснодарский край и Крым. БПЛА были сбиты и над Черным морем, рассказали в оборонном ведомстве.

В Новороссийске при налетах пострадали 11 человек, сообщили в оперативном штабе Красноярского края. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под ударами армии Украины находятся пять муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Повреждены несколько автомобилей, административное здание в городе Шебекино, а также строения на территориях частных домов, сообщил он. Предварительно, пострадавших нет.