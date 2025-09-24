В тройном ДТП в Нальчике получил травмы 7-летний школьник

В Нальчике ул. 2-ой Таманской Дивизии в тройном ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2114», TANK и Volkswagen получил травмы 7-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции КБР Фото: пресс-служба Госавтоинспекции КБР

По данным ведомства, 19-летний водитель автомашины «ВАЗ-2114», двигаясь по ул. 2-ой Таманской Дивизии, допустил столкновение с автомобилем TANK, который остановился перед пешеходным переходом. Следовавший за ним водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, также допустил наезд на стоящий внедорожник.

После столкновения TANK отбросило на переходящих проезжую часть пешеходов: 32-летнюю девушку и двух несовершеннолетних детей, 2 и 7 лет.

В результате происшествия 7-летний ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

Как подчеркнули в ведомстве, мать и 2-летний ребенок не пострадали.

Наталья Белоштейн