В Бразилии погиб автор концепции «городов-губок»

В авиакатастрофе в Бразилии погиб 62-летний китайский архитектор Концзянь Ю — один из самых известных ландшафтных архитекторов в мире, популярность которому принесла концепция «городов-губок». В Бразилии он занимался съемками документального фильма «Планета-губка», посвященного этой концепции.

Архитектор Концзянь Ю

Фото: Mark Schiefelbein / AP / East News Архитектор Концзянь Ю

Самолет, на борту которого находился господин Ю, разбился вечером 23 сентября в штате Мату-Гросу-ду-Сул на юго-западе Бразилии во время полета над заболоченной низменностью Пантанал. Вместе с архитектором в одномоторном четырехместном самолете Cessna летели бразильские режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим-младший, вел самолет пилот Марсело Перейро де Барруш. Все они погибли.

В центре концепции «городов-губок» находится борьба с наводнениями и другими экстремальными погодными явлениями, число которых растет в условиях изменения климата. По мнению архитектора, большое значение при этом имеют не только обычные дренажные системы, но и системы, поглощающие и сохраняющие воду: зеленые насаждения, заболоченные зоны в городах, водопроницаемое дорожное покрытие и другие. Это позволяет поглощать воду во время ливней, не допуская наводнений, а также накапливать ее на время засух.

Созданная архитектором компания Turenscape запустила собственные проекты в сотнях городов, прежде всего в Китае. В частности, она восстановила деградировавшие территории рядом с рекой Янцзы в Наньчане, создав там заболоченный «плавающий лес». Turenscape также принимала участие в благоустройстве территории вокруг озера Нижний Кабан в Казани.

Яна Рождественская