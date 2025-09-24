Россиянам отпускают долги

Банки стали чаще прощать долги клиентам. Доля списания по кредитам в первом полугодии выросла в несколько раз: с 0,01% до 1,25%, пишут «Известия». К тому же каждому третьему должнику не начисляют проценты за просрочки. Как отмечают эксперты, стоимость судебных затрат и работы коллекторов превышают сумму самих штрафов. С прошлого года существенно подорожали пошлины за рассмотрение спора в суде, суммы доходят до 10 млн руб. При этом теперь банки в 80% случаев отказывают в реструктуризации долга.

Кредитные организации таким образом пытаются избежать банкротств заемщиков, заметил генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «Первый фактор неблагоприятный, второй, наоборот, благоприятный. Неблагоприятный — это то, что в целом по некоторым направлениям ухудшается экономическое состояние населения, у многих есть сложности с перекредитованием и тому подобными вещами. Соответственно, банкам, чтобы получить назад деньги, проще продемонстрировать большую мягкость, готовность к списанию части суммы долга, чтобы получить хоть что-то. Что касается благоприятного аспекта, то все лучше за счет искусственного интеллекта настраиваются скоринговые и прочие модели, и игроки рынка просто благодаря им видят, что при каком-то проценте списания у них растет общая собираемость. Тут просто аналитика улучшается. При этом реструктуризация и прощение совершенно по-разному воспринимаются людьми. Многие использовали первый инструмент в период пандемии COVID-19 и понимают, что на самом деле он часто приводит к тому, что платить приходится больше. А когда им предлагают списание части долга, то тогда клиенты с большей интенсивностью начинают искать нужную сумму.

В этом случае больше людей соглашаются изыскать дополнительные средства и не идти в банкротство. Когда у заемщика сумма долга превышает 500 тыс. руб., то он может вполне выбрать эту возможность».

В июле просрочка по кредитам физлиц достигла рекордных 1,5 трлн руб. Это самый высокий показатель за шесть лет ведения такой статистики, следует из данных ЦБ. Какие риски есть у практики списания долгов? Заместитель директора группы компаний «Финансовые услуги» Григорий Галицких считает, что система может подвести кредитные организации и навредить благополучным заемщикам: «На самом деле, это плохо и формирует не очень правильную мотивацию у должника. Если мы берем классическую англосаксонскую модель, то там в основном будет работать концепция pay as you can. То есть если ты не можешь сейчас обслуживать долг, плати в том объеме, в котором это делать можно, срок выплаты растянут до победного. А у нас получается так, что на принцип pay as you can смотрят с точки зрения "заплати, сколько сможешь, и будь свободен". И это плохо.

То есть, когда человек идет занимать деньги с мыслью, что если их не получится отдать вовремя, то ему кредит дисконтируют, это экономику сильно рушит. В итоге добропорядочные заемщики платят больше, потому что кто-то должен же заплатить процент.

На принудительной стадии взыскания средняя гасимость долга от 2% до 15%, в случае небольших сумм. То есть уже сегодня в зависимости от сегмента от 85% до 98% просрочников не обслуживают долг, и система им это вроде как позволяет. При этом мы действительно верим в то, что у этих граждан нет средств для обслуживания долга. Но я думаю, что это не так. В итоге может снизиться одобряемость кредитов, это раз. Плюс они будут дороже, чем могли бы быть. Либо доля, например, залоговых или долевых займов станет больше, чем просто потребительских, либо в ставке разрывы будут значительные, потому что какой смысл выдавать кредит, если ты понимаешь, что у гражданина вариантов не отдать безнаказанно гораздо больше, чем расплатиться?»

По данным Центробанка, доля автокредитов с просрочкой платежей более чем на 90 дней по итогам первого полугодия достигла 4%, а доля ипотеки превысила 1%. При этом во втором квартале о предоставлении каникул попросили в два раза больше заемщиков, свыше 230 тыс. человек. На 90% выросло число запросов на реструктуризацию по собственным программам банков, до 1,5 млн человек.

Анжела Гаплевская