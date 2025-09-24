Два предприятия получили статус резидента ОЭЗ «Кулибин»

ООО «Синтоген» и ООО «Атоммашдеталь» получили свидетельства резидентов особой экономической зоны «Кулибин». По данным областного правительства, ранее их проекты были утверждены экспертным советом ОЭЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Атоммашдеталь» планирует направить 2,6 млрд руб. на строительство завода полного цикла по изготовлению трубопроводных систем для атомной отрасли, ТЭК и нефтегазового сектора.

«Синтоген» инвестирует 917 млн руб. в создание производства присадок для масел и реагентов для нефтепромысловой химии. Мощность нового предприятия составит 40 тыс. т продукции в год.

Вручение свидетельств прошло на территории строящегося завода ООО «Аксис». Предприятие будет производить импортозамещающую продукцию: твердосплавные стержни и пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки. Объем инвестиций составляет более 3 млрд руб. До конца года «Аксис» введет в эксплуатацию первую очередь предприятия.

Андрей Репин