Пятикратный чемпион России в составе «Зенита» Кузяев перешел в казанский «Рубин»

Футбольный клуб «Рубин» из Казани подписал контракт с бывшим полузащитником петербургского «Зенита» Далером Кузяевом. Об этом сообщила пресс-служба команды из Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Далер Кузяев (в центре) в матче чемпионата России в составе петербургского «Зенита» в 2022 году.

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. Известно, что за «Рубин» футболист будет выступать под 14-м номером.

После ухода из «Зенита», вместе с которым Далер Кузяев стал пятикратным чемпионом России по футболу, с 2023 по 2025 год он играл за французский «Гавр». В составе этой команды российский полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отметился двумя результативными передачами.

Андрей Цедрик