Экс-советник президента США Болтон назвал чушью слова Рубио о санкциях против РФ

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон резко раскритиковал заявление госсекретаря Марко Рубио об антироссийских санкциях. Господин Рубио заявлял, что США ужесточат санкции только после того, как это сделают страны Европы.

«Говорить, что мы будем ждать европейцев, — это все равно, что говорить, что мы будем ждать Годо. Они нам его не предоставят», — отметил господин Болтон в эфире CNN (цитата по The Hill). По его мнению, Вашингтон должен самостоятельно брать на себя ведущую роль в ужесточении антироссийских санкций.

«В ожидании Годо» — пьеса ирландского драматурга Сэмюэля Беккета. Главные герои, Владимир и Эстрагон, в течение всего произведения ждут некоего Годо, который так и не появляется до конца пьесы.

Ранее господин Рубио заявил, что США не намерены вводить новые меры против Москвы, пока европейские страны продолжают покупать большие объемы российской нефти и газа. Он подчеркнул, что именно страны Европы, зависящие от энергоресурсов из России, должны первыми прекратить их импорт. США уже отказались от таких закупок, однако ЕС продолжает ими пользоваться, что делает санкции неэффективными, считают в Вашингтоне.