Детям посмотрят в глаза по-новому

Министерство здравоохранения намерено упорядочить процесс оказания офтальмологической помощи детям. Ведомство разделит соответствующие медучреждения на три группы и пропишет объем и условия лечения в них. Также помощь будет разрешено оказывать «вне медицинской организации», например на месте вызова скорой помощи. Эксперт особенно отмечает изменения в помощи недоношенным детям — новый порядок повышает шансы вовремя обнаружить распространенное в такой ситуации тяжелое офтальмологическое заболевание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Алеев / ТАСС Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект нового порядка оказания офтальмологической помощи детям. Он должен сменить действующий регламент, утвержденный в 2012 году. В новом документе ведомство предлагает систематизировать соответствующую работу медучреждений. Их разделят на три группы, и отнесение к той или иной определит объем и условия лечения.

В первую группу попадут учреждения первичной медико-санитарной помощи, в которых есть детский офтальмологический кабинет. Вторая группа — организации, оказывающие специализированную помощь (кроме высокотехнологичной). Там можно рассчитывать на полноценное детское офтальмологическое отделение, реанимацию, диагностические подразделения и телемедицинские консультации. К третьей группе отнесут клиники с более мощной диагностической базой и возможностью оказания высокотехнологичной помощи. Также туда попадут федеральные медицинские учреждения.

В новом документе впервые предусмотрена возможность экстренной транспортировки детей в непрофильные медучреждения, если возникнет такая необходимость. Скорая помощь сможет транспортировать пострадавшего в ближайший стационар, имеющий реанимацию и диагностическое оборудование. Более того, новый порядок разрешает оказывать помощь детям и во взрослых офтальмологических отделениях, а также «вне медицинской организации», например на месте вызова скорой помощи или в транспортном средстве при эвакуации. Положения порядка обязательны как для государственных, так и для частных клиник.

Врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова отмечает, что документ более детально прописывает логистику и этапы помощи, особенно в сложных случаях: «Например, подробно описаны алгоритмы действий бригад скорой помощи при жизнеугрожающих состояниях. Также появился четкий порядок действий при подозрении на злокачественное новообразование». Эксперт также отмечает новые подходы к борьбе с ретинопатией недоношенных — заболеванием сетчатки глаза, которое может развиться у детей, родившихся раньше срока. В частности, в новом документе четко определены сроки осмотра таких детей — это повышает шансы вовремя обнаружить заболевание и успешно его вылечить. «Нововведения касаются и методов лечения таких пациентов — вместо устаревших и травматичных предлагаются более современные»,— говорит госпожа Чурганова.

Наталья Костарнова