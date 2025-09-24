Два человека пострадали при атаке ВСУ на Туапсе

В Туапсе в результате налета дронов ВСУ пострадали два человека, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее власти Туапсинского муниципального округа предупреждали жителей о возможной атаке беспилотников и безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Глава округа Сергей Бойко призывал покинуть прибрежную часть города и Центральную площадь. По информации оперштаба, повреждений городской инфраструктуры в Туапсе не зафиксировано.